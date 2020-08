Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aggressive Schwarzfahrerin

Erfurt (ots)

Freitagnachmittag wurde in der Innenstadt eine 51-jährige beim Schwarzfahren erwischt. Die Frau wurde in der Tram von zwei Sicherheitsmitarbeitern kontrolliert. Als sie keinen gültigen Fahrausweis vorweisen konnte, rastete sie aus und schlug einen der Angestellten. Es kam zu einem Gerangel, wobei der Mitarbeiter sowie die Betrunkene leicht verletzt wurden. Auch die hinzugezogen Polizeibeamten griff die 51-Jährige an. Sie schlug um sich und versuchte zu flüchten. Bei der Durchsuchung der Frau konnte die Identität geklärt werden. Sie hatte einen Führerschein dabei. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass es einen Sicherstellungsbeschluss für das Dokument gab, da die 51-Jährige betrunken beim Autofahren erwischt worden war. Der Führerschein wurde sichergestellt, die entsprechenden Anzeigen gefertigt. (JS)

