Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gegen Pkw getreten

Landkreis Sömmerda (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag trat in Elxleben ein Unbekannter auf einen parkenden PKW ein. Das Auto wurde durch die Tritte beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen wird von einem Schaden in Höhe von ca. 1000 EUR ausgegangen. (JS)

