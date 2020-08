Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zügig unterwegs

Erfurt und LK SÖM (ots)

Am Freitag wurde u. a. eine Geschwindigkeitskontrolle in Erfurt-Alach in der Zimmerchaussee durchgeführt. Innerhalb von knapp 3 1/2 Stunden durchfuhren hier 183 Fahrzeuge die Messstelle, wobei 29 Fahrzeuge die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50km/h überschritten. Ein Fahrzeugführer muss mit einem Fahrverbot rechnen. Dieser durchfuhr die Messstelle mit 94 km/h. In der Gemarkung Vogelsberg, auf der L1058, wurde gestern eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Hier durchfuhren 551 Fahrzeuge innerhalb von 5 Stunden die Messstelle, wobei 55 Fahrzeugführer die zulässige Geschwindigkeit von 100 km/h nicht einhielten. Spitzenreiter war ein Audi Fahrer aus dem Landkreis Sömmerda mit 186 km/h. Ein weiterer Fahrzeugführer, ebenfalls aus dem Zulassungsbereich Sömmerda, durchfuhr die Messstelle mit einem Seat mit 166 km/h. (JS)

