Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Joint erwischt

Sömmerda (ots)

Bei einer Bestreifung des Stadtparkes in Sömmerda wurde durch Polizeibeamte ein 22 Jahre alter Mann auf einer Parkbank sitzend festgestellt. Als der Mann die Beamten sah warf er etwas unter die Bank. Bei einer Kontrolle wurde schnell klar um was es sich gehandelt hatte. Der Mann hatte sich eines Joints entledigt um so einer Anzeige zu entgehen. Diese ereilte ihn dann aber doch noch. Der Joint wurde sichergestellt. (FR)

