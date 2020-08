Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unter Drogen stehender Fahrradfahrer aus Fluss gerettet

Erfurt (ots)

Am Samstagvormittag musste ein Mann aus der Gera gerettet werden. Der 36-Jährige meldete sich gegen 07:30 Uhr bei der Rettungsleitstelle und gab an, dass er einen Abhang hinab in die Gera gestürzt sei und sich nun nicht mehr aus seiner hilflosen Lage befreien könne. Die Kameraden der Feuerwehr leiteten eine sofortige Suche ein, konnten den Mann aber zunächst nicht auffinden. Erst durch die Unterstützung weiterer Kräfte von Rettungsdienst und Polizei konnte die Person gegen 10:30 Uhr im Bereich der Talstraße stark unterkühlt im Fluss liegend festgestellt werden. Der Mann wurde daraufhin unverzüglich ins Krankenhaus verbracht. Aufgrund der Gesamtumstände und der Spurenlage vor Ort muss der Herr wohl mit seinem Fahrrad vom Radweg abgekommen und den Hang hinab gerutscht sein. Aufgrund von schmerzenden Beinen kam er diesen allerding nicht mehr hinauf. Ein später im Krankenhaus durchgeführter Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis, was die Ausfallerscheinungen des Gestürzten erklären könnte. Zur Verfolgung der Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Wie es um den Gesundheitszustand des Mannes steht, kann derzeit nicht gesagt, eine Todesgefahr aber ausgeschlossen werden.(RF)

