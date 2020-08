Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Fahrraddiebe gefasst

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Erfurt- Süd (ots)

Fahrraddiebstahl: Klappe - die Erste Eine junges Paar aus der Erfurter Krämpfervorstadt traute am Samstagmorgen, gegen 10:30, Uhr seinen Augen nicht, als sie beim gemütlichen Fernsehen zu Protagonisten ihres eigenen Krimis wurden. Die 25jährige Geschädigte sah aus ihrem Wohnzimmerfenster auf die Terrasse und bemerkte, wie sich in etwa drei Metern Entfernung eine Person anschickte, ihr angeschlossenes Fahrrad zu stehlen. Das Schloss war bereits durchtrennt, als sie ihn ansprach. Hierauf ergriff der Täter ohne Beute die Flucht. Beherzt, aber barfuß, wurde er vom 29jährigen Gatten durch den strömenden Regen verfolgt. Dank eines weiteren Passanten, der auf die Jagdszenen aufmerksam wurde, konnte der 19jährige Mühlhäuser durch die beiden Männer vorläufig festgenommen und an die heraneilenden Beamten des ID Süd übergeben werden. Der Täter, welcher als Betäubungsmittelkonsument und wegen typischen Beschaffungsdelikten bei der Polizei kein Unbekannter ist, musste aufgrund eines Sturzes erstmedizinisch versorgt werden. Bei der anschließenden Durchsuchung des Beschuldigten wurden zudem ein zugriffsbereiter Schlagring und zwei Einhandmesser aufgefunden, weshalb ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls mit Waffen und Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet wurde. Da gegen den Beschuldigten keine Haftgründe vorlagen, war er, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, nach Abschluss der Anzeigenbearbeitung und Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung zu entlassen. Fahrraddiebstahl: Klappe - die Zweite Sonntagmorgen, gegen 05:15, wurde ein 50jähriger aus der Greifswalder Straße unsanft aus dem Schlaf gerissen. Als er, durch Lärm und Poltern von der Straße geweckt, aus seinem Fenster schaute, beobachtete er zwei Gestalten, welche sich direkt vor seinem Fenster am Fahrradständer zu schaffen machten. Einer der Beiden rüttelte und trat so vehement gegen diesen, dass er sich aus dem Pflasterverbund löste. Der Andere hielt Wache und trieb zugleich zur Eile an. Nachdem der Ständer aus der Verankerung gerissen wurde, wurde dieser samt angeschlossenem Fahrrad zu einem Sichtschutz geschliffen und dort das Fahrradschloss durchtrennt. Letztlich entfernten sich die Beiden mit dem erbeuteten Fahrrad, kamen jedoch nicht weit. Geistesgegenwärtig verständigte der Anwohner die Polizei, so dass die beiden Täter unweit des Tatortes festgenommen werden konnten. Es handelte sich um einen 17jährigen Erfurter und einen 41jährigen Weimarer. Auch diese Beiden sind der Polizei bereits wegen Eigentums-, Rohheits- und Drogendelikten bekannt, zudem standen sie unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Der 17jährige wurde nach Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung in Ermangelung von Haftgründen in die Obhut seiner Mutter übergeben. Da der Weimarer keinen festen Wohnsitz hat und somit Fluchtgefahr besteht, wird durch die Staatsanwaltschaft Erfurt ein sogenanntes "Beschleunigtes Verfahren" betrieben und die Person bleibt vorerst festgenommen. Bisher konnte der Eigentümer des Fahrrades (Bild anbei) noch nicht ermittelt werden. Er wird gebeten sich beim ID Süd (0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0189489/2020 zu melden. (MF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Süd

Telefon: 0361 7443 0

E-Mail: pi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell