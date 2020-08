Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ohne Versicherung unterwegs

Sömmerda (ots)

Polizisten kontrollierten am Freitagabend einen Pkw Citroen. Hierbei stellte sich heraus, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht an den Citroen gehören. Der 35 jährige Fahrzeugführer befand sich zwar rechtmäßig im Besitz der Kennzeichen, jedoch gehörten diese an ein anderes Fahrzeug von ihm. Da er offenbar säumig beim Bezahlen der Kfz Versicherungsbeiträge war, waren die Kennzeichen außerdem zur Entstempelung ausgeschrieben. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und Anzeigen wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Versicherungsschutz gegen ihn erstattet. Die Kennzeichen wurden entstempelt und eingezogen. (FR)

