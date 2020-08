Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen gesucht

Erfurt (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag kam es im Wohngebiet "Roter Berg" zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppierungen. Zwei Personen liefen mit einer Musikbox an einer dreiköpfigen Personengruppe vorbei. Als diese sie darauf ansprach, die Musik leiser zu machen, entwickelte sich ein Streit. Die Ruhestörer holten sich ihrerseits Verstärkung in Form von ca. 15 weiteren Personen. Die andere Gruppierung wuchs ebenfalls auf ca. sieben Personen an und es kam zu einer Schlägerei.

Ein Teil der Täter sei mit einem weißen SUV geflohen. Es wurden vier Personen verletzt. Ein 35-jähriger Mann wurde mit einer Kopfplatzwunde in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Landfriedensbruchs aufgenommen. Die Täter konnten bisher nicht ermittelt werden. Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Nord unter 0361 78400 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (ER)

