Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere hochwertige Fahrräder gestohlen

Erfurt (ots)

Gestern mussten gleich drei Erfurter feststellen, dass in ihre Keller eingebrochen wurde. Dabei hatten es die Diebe immer auf hochwertige Fahrräder abgesehen. In der Veilchenstraße verschwand aus der Kellerbox eines Mehrfamilienhauses neben einem Mountainbike im Wert von 3.500 Euro auch eine Bohrmaschine. In der Eugen-Richter-Straße wurden gleich zwei Fahrräder im Gesamtwert von über 3.000 Euro gestohlen. Auch im Hanseviertel blieben Diebe nicht untätig. Sie stahlen ein vollgefedertes Mountainbike der Marke KTM im Wert von 2.300 Euro. (JN)

