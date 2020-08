Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit 7 verletzten Personen

Straußfurt (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt 7 verletzten Personen und 3 beteiligten Fahrzeugen kam es am 12.08.20, 16:00 Uhr auf der B 176 zwischen den Ortschaften Wundersleben und Straußfurt. Ein 59jähriger befuhr mit seinem Transporter Mercedes Sprinter die B 176 aus Richtung Straußfurt kommend, in Fahrtrichtung Wundersleben. Kurz hinter Straußfurt geriet der Transporter aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich auf die Gegenfahrspur und kollidierte in der Folge frontal mit einem entgegenkommenden Pkw Skoda Superb. Zudem wurde durch die Kollision ein hinter dem Skoda fahrender Pkw Audi in Mitleidenschaft gezogen. Auf Grund der Kollision wurden sowohl der 30jährige Fahrzeugführer des Pkw Skoda, als auch dessen 26jährige Beifahrerin und die beiden auf den Rücksitzen beförderten Kinder (4 Jahre und 9 Monate) schwer verletzt. Der 59jährige Führer des Transporters und dessen beide Mitfahrer (58 und 52 Jahre) wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Fahrzeugführer des Pkw Audi blieb unverletzt. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch hinzubeorderte Abschleppdienste geborgen werden. Insagesamt wurde nach derzeitiger Schätzung ein Sachschaden von 51000 Euro verusacht. Unfallbedingt war die B 176 von 16:00 Uhr bis 19:20 Uhr nicht befahrbar.

Gegen den Fahrer des Transporters wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (FS)

