Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tödlich verunglückt

Erfurt (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es heute gegen 13.15 Uhr am Europaplatz in Erfurt. Ein 84-jähriger Radfahrer überquerte eine Fußgängerfurt aus Richtung Wohngebiet kommend in Richtung Nordhäuser Straße und wurde von einer stadteinwärts fahrenden Straßenbahn erfasst. Der Senior wurde mehrere Mitter mitgeschliffen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 60-jährige Straßenbahnfahrer steht unter Schock und wurde ärtzlich betreut. Aufgrund von umfangreichen Sperrungen war die Nordhäuser Straße für zwei Stundfen nicht befahrbar. Die EVAG richtete einen Schienenersatzverkehr ein. Bei der Unfallaufnahme wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die genauen Umstände müssen nun ermittelt werden. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell