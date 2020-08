Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 70-Jähriger aus Auto befreit

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Heute Morgen, gegen 9:00 Uhr, kam es in der Konrad-Zuse-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 70-jähriger Land Rover-Fahrer fuhr stadtauswärts, als er aus noch ungeklärter Ursache mit einem parkenden Hyundai am Fahrbahnrand zusammenstieß. Dabei verlor der Mann die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen kippte auf die Seite. Der 70-Jährige musste durch die Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Mit leichten Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell