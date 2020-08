Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wer kennt den Tankbetrüger?

Sömmerda (ots)

Die Polizeiinspektion Sömmerda fahndet aktuell öffentlich nach einem unbekannten Mann. Am 08.02.2020 tankte er in der Mittagszeit in Sömmerda an einer Tankstelle Benzin im Wert von knapp 100 Euro. Ohne zu bezahlen fuhr der Mann mit seinem roten Alfa Romeo davon. Der Mann war etwa 30 Jahre alt. Er trug eine bläuliche Sportjacke mit weißen Applikationen, eine dunkle Jeanshose sowie dunkle Sportschuhe mit heller Sohle. Das Auto vom Modell "Giulia" hatte weiße Außenspiegel. Wer kann Angaben zu dem Mann oder dem Auto machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0 oder -150) unter Angabe der Vorgangsnummer 37414 entgegen. (JN)

