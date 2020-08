Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sperrige Beute

Landkreis Sömmerda (ots)

In Udestedt machten sich Diebe an einer Baustelle zu schaffen. In der Zeit vom 07. bis 11.08.2020 müssen die Unbekannten unbemerkt ein Anbaugerät für einen Bagger sowie einen Aufbruchhammer entwendet haben. Der Wert der Beute beträgt ca. 4000 EUR. (JS)

