Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verwirrt

Erfurt (ots)

Ein verwirrter 38-Jähriger sorgte gestern Abend in der Tungerstraße für Aufregung. Der Mann irrte durch den Plattenbau, klingelte an mehreren Türen und verschaffte sich schließlich Zutritt bei einem 30-jährigen Mieter. Er sperrte dessen Hund im Bad ein, stahl Baseballschläger und Schere und flüchtete aus der Wohnung. Durch hinzugerufene Polizeikräfte konnte der verwirrte Mann in dem Gebäude gestellt werden. Er griff einen Beamten an und schlug ihn ins Gesicht. Der 38-Jährige wurde zwangseingewiesen. (JS)

