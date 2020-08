Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Außer Rand und Band

Erfurt (ots)

Weil die Geliebte eines 29-Jährigen die geheime Liaison der Ehefrau verkünden wollte, rastete der 29-Jährige aus. Gestern Abend teilte die 38-Jährige ihrem Angebeteten mit, dass sie das Intermezzo beendet oder aber ihrer Konkurrentin von der Liebschaft erzählen wird. Weder mit der einen, noch mit der anderen Variante war der untreue Ehemann einverstanden, so dass die beiden in Streit gerieten. Der 29-Jährige rastete aus und trat die Geliebte in den Bauch. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Wie die Liebschaft weiter geht ist nicht bekannt. (JS)

