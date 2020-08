LPI-EF: Wer kennt diesen Mann?

Landespolizeiinspektion Erfurt

In einem Einkaufsmarkt Am Drosselberg kam es im März zu einem räuberischen Diebstahl. Der abgebildete Mann stahl am 24.03.2020 gegen 10.30 Uhr Zigaretten, danach verließ er das Gebäude. Außerhalb des Marktes wurde er von einem Mitarbeiter angesprochen, der Unbekannte rannte mit seiner Beute davon und der Angestellte folgte ihm. Der Dieb stieß den Mitarbeiter weg und konnte unerkannt flüchten. Hinweise zu dem abgebildeten Mann nimmt der ID Süd entgegen: 0361/7443-0 unter Angabe folgender Nummer: 0094618. (JS)

