Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Anzeigen

Erfurt (ots)

Einen 22-jährigen Autofahrer kontrollierten heute Nacht Polizeibeamte in der Mittelhäuserstraße. Der Mann gab mehrfalsch falsche Personalien an, warum war schnell klar. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Außerdem gehörten die Kennzeichen nicht an das Fahrzeug, sondern an einen stillgelegten Pkw. Die entsprechenden Anzeigen wurden gefertigt. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell