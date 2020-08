Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrrad verschwunden

Landkreis Sömmerda (ots)

Aus einem Keller in Kölleda verschwand ein Fahrrad. Diebe gelangten in das Mehrfamilienhaus in der Feistkornstraße und stahlen das Mountainbike im Wert von über 1200 EUR. Mehr Glück hatten Mieter in Sömmerda. Hier versuchten Diebe in der Fichtestraße in die Kellerabteile zu gelangen. Die ungebetenen Gäste richteten geringen Sachschaden an, gestohlen wurde nichts. (JS)

