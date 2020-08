Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Abgebaut und beschädigt

Landkreis Sömmerda (ots)

In Elxleben machten sich Diebe an einem angestellten Anhänger zu schaffen. Am Wochenende demontieren Unbekannte die Kennzeichen und eine angebrachte Leiter, außerdem ließen sie Unterfahrkeile mitgehen. Zum allem Übel wurden auch die Rückleuchten zerstört. Der entstandene Schaden beläuft sich auf über 1000 EUR. (JS)

