Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wild unterwegs

Erfurt und Lankreis Sömmerda (ots)

Am Wochenende registrierte die Polizei in Erfurt und Sömmerda wieder vermehrt Wildunfälle. Im Bereich des Südens kam es zu zwei Zusammenstößen, im Raum Sömmerda krachte es achtmal. Allein zwischen Vehra und Haßleben wurden drei Unfälle aufgenommen. Am 07.08.2020 lief gegen 22.00 Uhr ein Reh in einen vorbeifahrenden Pkw. Bei dem Zusammenstoß verendete das Tier. In ein Maisfeld flüchtete sich Freitagmorgen ein Reh nachdem es mit einem Auto kollidiert war. Ob das Tier überlebte, ist nicht klar. Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Sonntag früh kam es zu einem weiteren Wildunfall in dem Bereich. Wieder stieß ein Reh mit einem Auto zusammen und überlebte die Kollision nicht. (JS)

