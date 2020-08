Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen gesucht

Erfurt (ots)

In der Nacht vom 25.-26-07.2020 stahlen Unbekannte aus einer Wohnung in der Berliner Straße 76 Unterhaltungselektronik im Wert von ca. 3000 EUR. Bei der Beute handelt es u. a. um einen Fernseher, DVD-Player, Laptop sowie andere Gegenstände. Nun werden Zeugen gesucht, die in der besagten Nacht möglicherweise Feststellungen gemacht haben, die zu dem Diebstahl passen könnten. Gesucht wird eine Person, der/die mit Fernseher usw. das Gebäude verlassen hat. Hinweise an den ID Süd unter der Rufnummer: 7443-0. Unter Angabe folgender Nummer: 0178878.

