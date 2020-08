Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe unterwegs

Erfurt (ots)

Erneut musste die Erfurter Polizei am Wochenende ausrücken, weil Mieter feststellten, dass in ihre Keller eingebrochen wurde. So verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Keller in der Mehringstraße und knackten das Schloss. Sie ließen umfangreiches Campingzubehör mitgehen. So verschwanden u. a. Zelt, Gaskocher, Isomatten und Schlafsäcke. Außerdem stahlen die Diebe Lebensmittel. Im Norden und Süden der Stadt hatten es die ungebetenen Gäste auf Fahrräder abgesehen. Ein E-Bike, ein Rennrad und zwei Mountainbikes wurden aus unterschiedlichen Kellern gestohlen. Der Gesamtwert beträgt ca. 4800 EUR. Weiterhin verschwanden ein Rucksack, sowie Werkzeuge und Fahrradzubehör. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell