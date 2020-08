Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Chance genutzt

Erfurt (ots)

Im Bereich des Luthersteinwegs und der Stotternheimer Chaussee parkten gestern viele Sonnenanbeter um sich im Wasser zu erfrischen. Unbekannte nutzten die Möglichkeit und schlugen in den Nachmittagsstunden von drei Fahrzeugen die Scheiben ein und bedienten sich an den Wertsachen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten es die Diebe auf Handys und Bargeld abgesehen. So stahlen die Langfinger Geldbörsen und ein Smartphone. (JS)

