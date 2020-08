Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Scheibe kaputt - Werkzeug weg

Sömmerda (ots)

Eine böse Überraschung erlebte der Nutzer eines Firmenfahrzeuges am Freitagmorgen. In der Nacht vom 06.08. bis 07.08.20 griff ein unbekannter Täter seinen abgeparkten Pkw in Gebesee an. Dabei schlug er die Fensterscheibe der Beifahrertür ein und entwendete Werkzeuge im Wert von 600 Euro. Eine Strafanzeige wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls wurde gefertigt. (jr)

