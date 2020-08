Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sackgasse am Samstagmorgen

Sömmerda (ots)

Am Samstagmorgen fiel Bewohnern in Walschleben ein männlicher Autofahrer auf, welcher immer wieder scheinbar orientierungslos in eine Sackgasse einfuhr. Beim Eintreffen der Polizeibeamten konnte der Mann zwar neben seinem Pkw stehend angetroffen werden, er wirkte hierbei aber stark berauscht und zeitlich desorientiert. Ein anschließend durchgeführter Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis, zudem gab der Mann an, aktuell nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Das Handeln des Mannes wurde durch die Polizei entsprechend zur Anzeige gebracht. Zudem wurde der Betroffene aufgrund seines Zustandes mit dem Rettungswagen in das Helios-Klinikum Erfurt verbracht.(jr)

