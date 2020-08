Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wohnungseinbruch

Sömmerda (ots)

Den Einbruch in ihre Wohnung musste eine 37-jährige Frau am Donnertagmorgen in Sömmerda feststellen. Unbekannte hatten in der Nacht die Tür aufgehebelt. Aus der Wohnung wurde allerdings nichts gestohlen. An der Tür entstand nur geringer Sachschaden. (JN)

