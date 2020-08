Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Erfurt (ots)

Durch einen unbekannten Täter wurde am 22.07.2020 (Mittwoch), in der Zeit von 15:00 Uhr bis 15:05 Uhr, aus dem Verkaufsraum einer Firma in der Johannesstraße ein Laptop im Wert von 2.800 Euro entwendet. Zu dieser Zeit war der Mitarbeiter kurz im Nebenzimmer. Wer hat im Tatortbereich eine Person mit einem Laptop in der Hand wahrgenommen oder vor dem Geschäft in der Johannesstraße 8 stehen sehen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0 oder -1160) entgegen. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell