Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Erfurt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Straßenbahn kam es am Mittwoch-Abend am Erfurter Krämpfertor. Aus bisher ungeklärter Ursache wurde ein 59-Jähriger Fußgänger von einer in die Haltestelle einfahrenden Straßenbahn erfasst und erlitt hierdurch eine schwere Oberschenkel-Verletzung. Zur weiteren Behandlung wurde er in ein Erfurter Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Nord unter 0361 78400 zu melden. (ER)

