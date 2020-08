Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall mit Linienbus

Landkreis Sömmerda (ots)

In Kölleda kam es gestern Nachmittag zu einem Unfall zwischen einem Linienbus und einem Auto. An der Kreuzung Heinrich-Hertz-Straße/Rudolf-Caracciola-Straße missachtete ein 53-jähriger Busfahrer die Vorfahrt eines 28-jährigen Mercedes-Fahrers. Durch den Zusammenstoß kam der Mercedes nach rechts von der Straße ab und fuhr dort gegen ein Verkehrsschild, welches wiederum gegen ein dahinter geparktes Auto stieß. Der 28-Jährige wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 12.000 Euro. (JN)

