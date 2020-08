Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Drogenfahrten

Sömmerda (ots)

Gestern kontrollierte die Sömmerdaer Polizei gleich drei Autofahrer, die unter Drogeneinfluss standen. In der Kölledaer Straße zeigte der Test bei einem 51- und 29-Jährigen jeweils ein positives Ergebnis an. Ein 32-Jähriger hatte am Morgen in der Mainzer Straße ebenfalls einen positiven Drogentest. Er hatte zudem an seinem VW gestohlene Kennzeichen angebracht und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. (JN)

