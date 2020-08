Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kripo ermittelt wegen Brandstiftung

Wegen schwerer Brandstiftung ermittelt die Kriminalpolizei Erfurt in der Carl-Zeiß-Straße. Am Dienstagmorgen, gegen 06:45 Uhr, hatte ein Anwohner aus einem Mehrfamilienhaus Rauch wahrgenommen und die Feuerwehr verständigt. Eine unbekannte Person hatte in einer Kellerbox diverse Gegenstände in Brand gesetzt. Um an das Feuer zu gelangen, musste die Feuerwehr eine Tür gewaltsam öffnen. Dank des schnellen Handelns des Zeugen viel der Schaden gering aus und es wurden keine Personen verletzt. (JN)

