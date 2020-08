Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 22-Jähriger schwer verletzt

Erfurt (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache stießen am Dienstagnachmittag auf einer Straße zwischen Kühnhausen und Tiefthal zwei Autos frontal zusammen. Dabei wurde ein 22-jähriger Mann in seinem Peugeot eingeklemmt und schwer verletzt. Durch die Feuerwehr konnte er aus dem Auto befreit werden. Ein 77-jähriger Renault-Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe kam die untere Wasserbehörde zum Einsatz. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. An beiden Autos entstand Totalschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro. Die Straße musste für eine Dauer von 3,5 Stunden voll gesperrt werden. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell