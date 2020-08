Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 4.000 Euro Sachschaden

Erfurt (ots)

Am Dienstagnachmittag stellte der Besitzer eines BMW fest, dass Unbekannte sein Auto zerkratzt hatten. Seit Donnerstag hatte er sein Auto in einem Parkhaus in der Magdeburger Allee geparkt. Die Schäden an der Motorhaube und der Beifahrerseite waren beträchtlich. Etwa 4.000 Euro sind für die Instandsetzung des BMWs nötig. (JN)

