Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Verfolgungsfahrt

Erfurt (ots)

Eine waghalsige Verfolgungsfahrt lieferte sich gestern Mittag ein unbekannter Autofahrer mit der Erfurter Polizei. Als die Beamten in Stotternheim das Auto kontrollieren wollten, gab der Fahrer Gas. Riskant überholte er mehrere Fahrzeuge. Schließlich fuhr er entgegengesetzt in einen Kreisverkehr ein und streifte ein Auto. Danach flüchtete er auf die Autobahn in Richtung Sangerhausen. Hier gelang dem Fahrer schließlich die Flucht. Bei dem Auto soll es sich um einen anthrazitfarbenen Audi mit blauen Felgen und Sömmerdaer Kennzeichen gehandelt haben. Der Fahrer war etwa 30 bis 35 Jahre alt. Er trug ein dunkles Basecap, ein türkisfarbenes Oberteil und eine Sonnenbrille. Außerdem hatte er ein Wangenpiercing und einen Tunnel im Ohr. Wer wurde ebenfalls gefährdet oder geschädigt? Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrer machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 179409 entgegen. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell