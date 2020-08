Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ungebetene Gäste im Chinesischen Garten

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Wochenende verschafften sich ungebetene Gäste Zutritt zum Chinesischen Garten in Weißensee. Sie beschädigten einen Schließriegel und Schlösser am Eingangstor, um auf das Gelände zu gelangen. Dabei verursachten sie mehrere hundert Euro Sachschaden. Anschließend hielten sie sich unberechtigt im Garten auf und tranken alkoholische Getränke. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. (JN)

