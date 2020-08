Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Katalysator gestohlen

Erfurt (ots)

In Erfurt-Mittelhausen schlugen Diebe am Wochenende auf einem Autohausgelände zu. Wie Mitarbeiter am Montagmorgen feststellen mussten, hatten sich Unbekannte an zwei Autos der Marke VW zu schaffen gemacht. An einem Wagen gelang es ihnen einen Katalysator zu demontieren, bei dem zweiten Wagen scheiterten sie. Hier blieb es bei Sachschaden. Der gestohlene Katalysator hat einen Wert von etwa 2.000 Euro. (JN)

