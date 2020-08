Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ohne Führerschein

Sömmerda (ots)

In den frühen Morgenstunden des 02.08.2020 kontrollierten Polizisten in Sömmerda einen 33-jährigen Mopedfahrer. Ganz offensichtlich hatten die Beamten den richtigen Riecher. Der Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter Drogeneinfluss. An seinem Kleinkraftrad waren außerdem Versicherungskennzeichen angebracht, die nicht zu dem Moped gehörten. Gegen den 33-Jährigen wurden die entsprechenden Anzeigen erstattet. (JN)

