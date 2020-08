Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Flinke Füße

Sömmerda (ots)

In der vergangenen Nacht bekam ein 26-Jähriger in Sömmerda flinke Füße, als er einen Streifenwagen in der Lucas-Cranach-Straße erblickte. Die Polizisten folgten dem Mann und stellten ihn kurze Zeit später in einem Hauseingang. Bei ihm wurden eine Sturmhaube sowie ein Bolzenschneider aufgefunden. Eine Prüfung ergab, dass in dem Mehrfamilienhaus mehrere Keller aufgebrochen waren. Ob der Mann dafür verantwortlich ist, müssen die weiteren Ermittlungen der Polizei zeigen. (JN)

