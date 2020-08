Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autos beschädigt

Erfurt (ots)

Am Wochenende erlebten in Erfurt gleich zwei Autobesitzer eine böse Überraschung. In der Carmerstraße hatten Unbekannte zwischen Freitag und Samstag den Opel eines 91-jährigen Mannes beschädigt. Mit einer Gehwegplatte verursachten sie an einer Scheibe und einer Tür einen Schaden in Höhe von 1.000 Euro. In der Meister-Eckehart-Straße erlaubten sich Unbekannte in der Nacht zu Sonntag einen schlechten Scherz. An einem VW Golf dellten sie das Dach ein und richteten dabei einen Schaden von 2.000 Euro an. Vermutlich waren der oder die Täter auf das Dach des Autos geklettert. (JN)

