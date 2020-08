Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 140.000 Euro Sachschaden

Erfurt (ots)

Am Freitagabend, gegen 17:30 Uhr, geriet ein Elektroauto während eines Ladevorgangs in der Werkstatt eines Erfurter Autohauses in Brand. In einem Spezialcontainer wurde das Auto durch die Feuerwehr geflutet. An dem BMW 745 Plug-In-Hybrid im Wert von 140.000 Euro entstand Totalschaden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der Brand durch einen technischen Defekt ausgelöst. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell