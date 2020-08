Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Maschendrahtzaun beendet Flucht

Erfurt (ots)

Eine Polizeistreife wollte in der vergangenen Nacht einen Rollerfahrer kontrollieren, weil er in der Erfurter Innenstadt durch eine Fußgängerzone fuhr. Dieser flüchtete aber. In einem Park fuhr der Rollerfahrer beinahe einen Fußgänger um, der mit seinem Hund spazieren ging. Die Fahrt endete schließlich unfreiwillig in einer Baustelle. Der Fahrer übersah dort einen Maschendrahtzahn, mit welchem er ungebremst kollidierte. Er und sein Sozius setzten ihre Flucht zu Fuß fort. Die Polizei stellte den 34-jährigen polizeibekannten Fahrer. Er stand unter Drogeneinfluss und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Roller stand zudem in Fahndung. Dieser wurde in der Nacht zu Samstag in Erfurt gestohlen. Viel Freude wird der rechtmäßige Besitzer an seinem Roller nicht mehr haben. Durch den Unfall entstand an dem Kraftrad ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Der 34-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Nach Vorführung erließ ein Richter gegen ihn Haftbefehl. Noch heute geht es für ihn in ein Thüringer Gefängnis. Von seinem unbekannten Sozius fehlt jede Spur. (JN)

