Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schlägerei nach Open Air Veranstaltung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und eine Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad

Erfurt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag führten Beamte des Inspektionsdienstes Süd der Erfurter Polizei Kontrollen an bekannten öffentlichen Veranstaltungsorten in der Erfurter Innenstadt durch. Auf der Straße vor einem Open Air Veranstaltungsgelände im Erfurter Osten wurden die Beamten zufällig Zeugen einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen innerhalb einer größeren Personengruppe. Die Beamten schritten sofort ein und trennten die Beteiligten. Aufgrund der großen Personenanzahl und des offensichtlichen Alkoholisierungsgrades wurde ein weiterer Funkstreifenwagen angefordert. Der Geschädigte der körperlichen Auseinandersetzung musste von einem ebenfalls verständigten Rettungswagen, wegen einer leichten Handverletzung, medizinisch versorgt werden. Als der Sachverhalt beruhigt und geklärt schien, provozierte der Täter der vorangegangenen Auseinandersetzung den Geschädigten erneut, indem er diesen mit seinem Handy filmte. Der Aufforderung diese strafrechtlich relevante Handlung einzustellen, kam der Täter nicht nach. Er steckte sein Handy in die Unterhose und versuchte zu flüchten. Der Täter wurde nach kurzer Nacheile gestellt und ihm wurde das Handy unter Einsatz körperlichen Zwangs weggenommen sowie beschlagnahmt. Hierbei leistete der Täter Widerstand. Weil er danach über Schmerzen klagte, wurde er ebenfalls zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Der Täter war erheblich alkoholisiert. Keine zehn Minuten später kam den Beamten an der gleichen Stelle eine junge Frau zu Fuß entgegen, welche ihr mitgeführtes Fahrrad schob. Da auch sie offensichtlich stark alkoholisiert war, wurde sie durch die Beamten aufgefordert das Fahrrad auch für den Rest des Heimweges zu schieben. Den gut gemeinten Hinweis der Beamten ignorierte die junge Frau, indem sie nach ca. 100 m, im Sichtbereich der Beamten, auf das Fahrrad stieg und losfuhr. Bis die junge Frau gestoppt werden konnte, fuhr sie deutliche Schlangenlinien und fiel einmal fast auf die Straße. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,89 Promille. Es wurde auf der Dienststelle eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen die junge Frau wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Das sommerlich warme Wochenende und die zahlreichen Open Air Veranstaltungen bescherten den Beamten der Erfurter Polizei ein arbeitsreiches Wochenende.

