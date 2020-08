Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bootsmotor entwendet

Stödten (ots)

Diebe hatten es in Stödten in der Nacht von Freitag auf Samstag auf einen Bootsmotor abgesehen. Sie entwendeten den Motor von einem Boot, welches sich auf einem Spezialanhänger für Boote befand. Personen die Hinweise zum Diebstahl machen können, wenden sich bitte an die Polizei Sömmerda. (FR)

