Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geschädigter gesucht

Erfurt (ots)

Am Samstagabend kam es auf dem Anger zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Zwei Männer schlugen hierbei mit Gürteln auf ihr Gegenüber ein. Im Folgenden trennten sich die Streithähne und entfernten sich in unterschiedliche Richtungen. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten durch die Polizei schließlich ein 19- und ein 20-Jähriger festgestellt werden, deren Äußeres mit der detaillierten Personenbeschreibung der Zeugen übereinstimmte. Gegen die beiden Männer wurde folgend Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet. Der Geschädigte konnte vor Ort jedoch nicht mehr angetroffen werden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun nach dem jungen Mann und darüber hinaus Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Nord unter dem Aktenzeichen 0177304 entgegen. (NJ)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Nord

Telefon: 0361 7840 0

E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell