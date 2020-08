Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kellerdiebe gingen leer aus

Weißensee (ots)

Unbekannte Täter hatten es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf einen Keller in Weißensee abgesehen. Sie versuchten die Kellertür aufzuhebeln, was aber nicht gelang. An der Tür entstand ein Schaden von 50,- EUR. (FR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Polizeiinspektion Sömmerda

Telefon: 03634 336 0

E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell