Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Sachschaden an Auto

Erfurt (ots)

Hohen Sachschaden richteten Unbekannte am Donnerstag an. Am heller lichten Tag zerkratzten sie im Schwalbenweg einen geparkten Skoda Octavia an allen Seiten. Der Schaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. (JN)

