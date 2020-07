Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fehler eingeschlichen

Sömmerda (ots)

In der Pressemeldung "Zeugen nach Unfall gesucht" vom 30.07.2020 hat sich ein Fehler eingeschlichen. Der Unfall in Sömmerda in der Lessingstraße hat sich nicht am Donnerstagnachmittag, sondern am Mittwochnachmittag ereignet. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0) in Verbindung zu setzen. (JN)

