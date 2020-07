Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Sachschaden

Erfurt (ots)

Hohen Sachschaden verursachten Einbrecher, die am Silbergraben in der Nacht zu Donnerstag zuschlugen. Sie versuchten gewaltsam in mehrere Häuser einzudringen. An zwei Mehrfamilienhäusern gelang es ihnen, die Türen aufzubrechen und sich Zutritt zu verschaffen. Hier scheiterten sie allerdings an den jeweiligen Kellertüren. Die Diebe erbeuteten nichts. Dafür hinterließen sie aber etwa 1.000 Euro Sachschaden. (JN)

