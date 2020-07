Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Reichlich Alkohol getankt

Erfurt (ots)

Nicht Benzin, sondern reichlich Alkohol hatte heute Nachmittag in Erfurt eine Autofahrerin getankt. Ein Zeuge wurde auf sie aufmerksam, weil sie mit ihrem Opel Schlängellinien fuhr und beinahe mit einer Leitplanke kollidierte. Die Polizei stoppte die Fahrerin in der Nähe vom Güterverkehrszentrum. Die 43-Jährige pustete fast 3,3 Promille. Anschließend versuchte sie mit ihrem Auto zu flüchten. Weil sie gegen die Beamten Widerstand leistete, ging es für sie in Handschellen zur Blutentnahme auf die Dienststelle. (JN)

